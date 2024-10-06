İstanbul BtcTurk Vadi Açıkhava Konserleri'nde final Ziynet Sali tarafından yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Dün akşam İstanbul BtcTurk Vadi Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşen Ziynet Sali konseri, müzikseverler için unutulmaz anlar yaşattı.

Geçtiğimiz ay verdiği konserin büyük ilgi görmesi üzerine gelen yoğun istekler doğrultusunda sahne alan Sali, dinleyicilerine şahane bir müzik şöleni sundu.

Müzik listelerine damga vuran yeni şarkısı “Daha Nasıl Sevebilirim” ile gündemde olan Ziynet Sali, sahnesine bu şarkının söz ve müziğine imza atan Gülden Karaböcek’İ davet etti. Türk müziğinin efsane isimlerinden Gülden Karaböcek ile birlikte nostalji rüzgarları estirdiler. İkili, "Sen Evlisin" ve "Dilek Taşı" gibi klasikleşmiş eserleri birlikte seslendirerek izleyicilere keyifli bir gece yaşattı.

Konserin duygusal anlarından biri ise Sali'nin Sezen Aksu’nun efsane şarkısı “Masum Değiliz”i söyledikten sonra yaptığı konuşmayla yaşandı. Cinayete kurban giden İkbal Uzuner’i anarak gözyaşlarını tutamayan Sali, "Bu konser için çok özenle hazırlandım. Ama dün yaşanan o üzücü olaylar sonrası o kadar çok ağladım ki elim yüzüm şiş, lütfen kusura bakmayın. Kötülükler bitsin" dedi. Bu samimi sözler herkesi duygulandırdı.