Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Develi, Gazetemizi ziyaret etti. Ziyaretinde, Bayburt’a dair görüşlerini paylaşarak, Ekonomiye yönelik fikirlerini beyan etti.

Abdulkadir Develi Ülke Ekonomisi ve Bayburt’a dair görüşlerini anlattı. Develi, “Çocuklarımıza, torunlarımıza nasıl bir Bayburt bırakacağız? Bunun planlamasını yapmamız lazım. Uzun vadeli projeleri konuşmamız lazım. Enerjimizi olumlu yönde harcamalıyız. Bu anlamda bizim koşturmamız lazım” dedi.

Tarım ve hayvancılığı geleneksel usullerden kurtarıp, nitelikli hale getirmek lazım. İyi örneklere ihtiyacımız var. Arazi çok fazla, tarım teknik hale getirebilir. Geleneksel usullerle gitmiyor. Bayburt’un nitelikli ekibinin tarımla buluşması lazım. Sanayi ile ilgili antrenmanlı büyük firmalar var. Onların buradaki teşvik cazibesi ile buluşturmak lazım. Milli projelerin bir parçasını buraya çekebiliriz.”dedi.

Gazetemizi ziyareti esnasında,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuşla da bir araya gelen Develi,İl dışındaki hemşerilerimizle istişarelerde bulunmak için ziyaretler yaptığını Hemşerilerimizin görüşlerini dinlediğini belirtti.