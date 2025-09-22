Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin 80. Genel Kurulu'na katılmak üzee gittiği ABD'nin New York kentinde Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal tarafından karşılandı.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve diplomatik temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi öncesi, New York’taki Türkevi binası önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, ABD’de yaşayan Türk vatandaşları da ellerinde Türk bayraklarıyla alanda toplandı. Erdoğan’ın konvoyunun alana gelişiyle birlikte, kalabalık büyük bir coşku yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak desteklerine teşekkür etti.

TÜRK TOPLUMU ERDOĞAN’I COŞKUYLA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişinden saatler önce Türkevi önünde toplanmaya başlayan kalabalık, sık sık “Türkiye seninle” sloganları atarak desteklerini dile getirdi. Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, liderlerini büyük bir heyecanla karşıladı.

Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, New York Polis Teşkilatı (NYPD) da çevrede yoğun güvenlik tedbirleri aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.