Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent trafiğini rahatlatmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent trafiğini rahatlatmak için iki önemli projeyi daha hayata geçiriyor. Yenimahalle Anadolu Bulvarı ve Bağdat Caddesi kesişiminde yer alan Gimat Alt Geçidi’nde şerit sayısı artırılırken, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı’nda inşa edilen köprüyle Susuz ve Göksu Mahalleleri birbirine bağlanıyor.

GİMAT ALT GEÇİDİ’NDE ŞERİT SAYISI İKİ KATINA ÇIKIYOR

ABB Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla, mevcutta 2 gidiş-2 geliş toplam 4 şeritli olan Gimat Alt Geçidi, 3 gidiş-3 geliş toplam 6 şeritli hâle getiriliyor. Ayrıca, alt geçide 2 adet U dönüşü eklenerek kavşaklardaki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

SUSUZ VE GÖKSU MAHALLELERİ BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Kentin batısında ulaşımı kolaylaştıracak bir diğer proje olan FSM Bulvarı üzerindeki araç üst geçit köprüsünün yapımı da tüm hızıyla devam ediyor. 380 metre uzunluğunda ve 21,5 metre genişliğinde planlanan köprü, 2 gidiş-2 geliş şeritli olarak inşa ediliyor. Proje tamamlandığında Susuz ve Göksu Mahalleleri doğrudan birbirine bağlanacak, bölgedeki trafik akışı hızlanacak.