9 yıl sürmüştü! Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'dan evlilik itirafı! Eski eşi meğerse...
Ünlü oyuncu Ecem Özkkaya, son zamanlarda "Bahar" dizisinde canlandırdığı Rengin karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Meslektaşı Mehmet Üstündağ ile 9 yıl evli kalan oyuncu, özel hayatıyla ilgili çarpıcı...Devamı için tıklayınız
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