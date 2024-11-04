Kanser tedavisi gören Şimal'e gelen yorumlar pes dedirtti! 'Çok üzülüyorum' Kanser tedavisi gören Şimal'e gelen yorumlar pes dedirtti! 'Çok üzülüyorum'
9 yıl sürmüştü! Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'dan evlilik itirafı! Eski eşi meğerse...
Ünlü oyuncu Ecem Özkkaya, son zamanlarda "Bahar" dizisinde canlandırdığı Rengin karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Meslektaşı Mehmet Üstündağ ile 9 yıl evli kalan oyuncu, özel hayatıyla ilgili çarpıcı...Devamı için tıklayınız