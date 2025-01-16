9 ilde gerçekleştirilen SİBERAĞ-15 operasyonunda hesaplarında 30 milyar 478 milyon 473 bin TL işlem hacmi bulunan 21 şüpheli yakalanırken, 752 adet banka/kripto para hesabına el konuldu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın "Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarına yönelik bir süredir sürdürdüğü 'Siberağ' operasyonlarının 15'incisi bu kez Jandarma tarafından 9 ilde düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Ankara, Adana, Denizli, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle “reklam izle para kazan" reklamları yayınlamak ve saadet zinciri yöntemiyle çok sayıda vatandaşımızı dolandırarak haksız kazanç sağlamak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hesaplarında 2017-2024 yılları arasında saadet zinciri yöntemiyle 30 milyar 478 milyon 473 bin TL işlem hacmi bulunduğu (para giriş/çıkışı) tespit edilen 21 şüpheli yakalandığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1879763429583470877

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 752 adet banka/kripto para hesabına el konulduğunu belirtirken, şüphelilerden 18'inin tutuklandığı, 3’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Ayrıca operasyonlarda çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı el konulduğu bildirildi.