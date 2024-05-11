Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen protokol imza töreni, DOKAP Doğu Karadeniz Proje Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırlamış oldukları projeler için protokol imzalandı.

Projelerin, Bayburt'umuza hayırlı olmasını dileyen Vali Mustafa Eldivan, DOKAP projeleri kapsamında güçlü desteklerin alındığını belirterek Bayburt'a destekleri dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür etti.

DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı) tarafından onaylanan projeler.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

- Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği Projesi 10.000.000 TL

- Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Arttırılması Projesi 5.500.000 TL

- Koyunculukta İşletme Altyapısının Geliştirilmesi Projesi 4.970.000 TL

TOPLAM: 20.470.000

Bayburt İl Özel İdaresi

- Yakupabdal Köyü Modernizasyonu Projesi 5.003.919 TL

- ⁠Çamlıkoz Köyü Rehabilitasyon Projesi 3.021.526 TL

- ⁠Çakıbağ Köyü Rehabilitasyon Projesi 1.490.780 TL

TOPLAM: 9.516.225 TL

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü

- Özel Çocuklar Masal Dünyasında Projesi 826.000 TL

PROJELERİN TOPLAMI: 30.812.225 TL

Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş:

Projelerin Bayburt'umuza kazandırılmasında desteklerinden dolayı başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a, Bayburt Valimiz Mustafa Eldivan'a, İl Başkanımız Turgut Çalışkan'a, İl Genel Meclis Başkanımız Hüseyin Şahin'e, DOKAP Başkanımız Hakan Gültekin'e, İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Hayrettin Koçyiğit'e, İl Milli Eğitim Müdürümüz Rahmi Güney'e, İl Tarım Orman Müdürümüz Selami Ersen'e şükranlarımı sunuyorum.

Tüm hemşehrilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun dedi.