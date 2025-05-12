Konya Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak Karatay Müftülüğü’nün hizmetine sunulan Fetih Dolappare Kur’an Kursu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Hem mimarisi hem de içerdiği özel eğitim modeliyle dikkat çeken kurs, özellikle 4-6 yaş arası işitme ve görme engelli çocuklar ile annelerine yönelik olarak tasarlandı.KONYA(İGFA) - Fetih Mahallesi’nde 1151 metrekarelik alanda inşa edilen Dolappare Kur’an Kursu; derslikler, idari ofisler, dinlenme alanları ve mescitler başta olmak üzere birçok imkânı bünyesinde barındırıyor. Toplam maliyeti 21 milyon lira olan kurs, özellikle işitme ve görme engelli çocuklara özel olarak tasarlanan sınıflarıyla Konya’da bir ilke imza atıyor.

Aynı zamanda annelerin de bu sürece dahil olacağı kurs merkezinde, anneler çocuklarıyla birlikte hafızlık eğitimine katılacak. Bu sayede hem annelerin manevi gelişimlerine katkı sağlanacak hem de çocuklara güçlü birer rol model olunacak.

KILCA: GÖNÜLLERE DOKUNUYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; açılışta yaptığı konuşmada, Kur’an Kursu’nun Karatay’a ve Konya’ya hayırlı olmasını diledi.

Hasan Kılca, belediye olarak yalnızca altyapı çalışmaları değil, aynı zamanda gönüllere dokunmayı, gençlerin hem dünyada hem de ahirette mutlu olabilecekleri bir yol seçmelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti. Başkan Kılca, “Kur’an Kursumuz da bu anlayışın bir parçası. Burada çocuklarımız sadece bir bina görmekle kalmayacak, aynı zamanda Kur’an’la tanışarak, ahlakla yetişerek, güzel insan olmayı öğrenecekler.” dedi.

EVLATLARIMIZA DESTEKLERİMİZ SÜRECEK

Kılca, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.” hadisini hatırlatarak, bu yolda yürüyen hocalara ve öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. Kur’an-ı Kerim’in ilk emri olan “Oku!”nun sadece okumayı değil, aynı zamanda düşünmeyi, anlamayı ve hayatı bu doğrultuda şekillendirmeyi öğütlediğine değinen Kılca, gençlerin okuyan, düşünen, araştıran bireyler olmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Karatay'da şimdiye kadar eğitim alanında birçok yatırım yapıldığını belirten Hasan Kılca, “Bugüne kadar okullar, gençlik merkezleri, kapalı spor salonları, halı sahalar, TÜBİTAK kitaplıkları ve bilim dergileri kazandırdık. Ayrıca ilkokula başlayan çocuklara çanta ve kırtasiye desteği sağladık, üniversiteye yerleşen gençlerimize de destek olduk.” dedi.

KURSUMUZ 21 MİLYONA MAL OLDU

Kur’an Kursu’nun özellikleri hakkında da bilgi veren Başkan Kılca; “1151 metrekarelik bir alanda inşa edilen Kur’an Kursumuz, derslikler, idari odalar, dinlenme alanları, mescitler ve daha birçok imkân sunuyor. Güncel maliyeti 21 milyon lira. Kursumuza katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel hizmet Karatay’ımıza, Konya’mıza hayırlı olsun.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

İMAMOĞLU: BİR DEDİĞİMİZİ İKİ YAPMAYAN BİR BAŞKANIMIZ VAR

Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu ise törende yaptığı konuşmada Karatay Belediyesi ve Karatay Kaymakamlığı ile uyum içinde çalıştıklarını ifade etti.

4,5 yıldır süren iş birliği içinde hiçbir taleplerinin geri çevrilmediğini vurgulayan Musa İmamoğlu şöyle konuştu: “Sayın Karatay Belediye Başkanımıza, bir ihtiyaç duyduğumuzda hiç reddetmediğini gördük. Bir dediğimizi iki yapmayan bir başkanımız var. Allah kendilerinden razı olsun. Bugün açılışını yaptığımız bu kurs da anahtar teslim olarak sunulan bir hizmettir. İl Müftülüğümüz de her zaman yanımızda. Bu gerçekten bir ekip işi. Konya, her alanda büyük bir uyum içerisinde çalışılıyor ve ‘Konya modeli’ ile çok güzel işler yapılıyor.”

AYHAN: MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİNE BAĞLI NESİLLER YETİŞECEK

Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ise gençlerin ve çocukların Kur’an-ı Kerim’i ve dinini öğreneceği önemli bir eserin açılışında bulunmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Ayhan şu ifadeleri kullandı; “Bugün güzel bir eserin açılışı için buradayız. Gençlerimizin, çocuklarımızın Kur’an-ı Kerim’i öğreneceği, en önemlisi dinini öğreneceği bir yapının açılışı için bir aradayız. Burada milli ve manevi değerlerine bağlı, topluma, ailesine ve dinine bağlı nesiller yetişecek. Bu bağlamda bu eserde emeği geçen başta Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya, İl ve İlçe Müftümüze teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.”

UZBAŞ: İLİM VE İRFAN SAHİBİ BİREYLER OLARAK YETİŞECEKLER

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Dolappare Kur’an Kursu’nun Karatay’a kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başta olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mustafa Uzbaş, “Karatay Belediyemiz başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerimizle örnek bir dayanışma içerisindeyiz. Nesillerimizi ilim ve irfan sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi asli vazifemiz olarak görüyoruz. Dolappare Kur’an Kursu da bu anlayışın somut bir meyvesi olarak ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Konya’nın her köşesinde medeniyetin izlerini yaşatmak ve gençleri ilimle buluşturmak adına yapılan çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Uzbaş, “Kur’an’ın nuruyla aydınlanan gönüller, bu şehrin maneviyatını daha da güçlendirecek, birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirecektir. Burada eğitim görecek evlatlarımızın, yollarını açık olsun. İnşallah bu güzel mekânda yetişecek gençlerimiz, geleceğin Türkiye’sine ve İslam âlemine ışık saçan yıldızlar olacaktır” şeklinde konuştu.

SELVİ: BU YATIRIMLAR ÇOK DEĞERLİ

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi de Kur’an-ı Kerim’in okunması, anlaşılması ve yaşanmasını merkeze alan bu gibi projelerin çok değerli olduğunu ifade etti.

Latif Selvi, “Bugün ilahi kitabımız Kur’an’ın okunması, anlaşılması ve yaşanması adına anlamlı bir açılış gerçekleştiriyoruz. Bir Müslüman olarak dinimizin doğru şekilde öğrenilmesi ve yaşanması bizim için büyük bir önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bu alanda çalışmalarını sürdürmektedir. Memleketimizin çocukları hem sosyal ve fen bilimlerinde hem de spor ve güzel sanatlarda eğitim alırken, aynı zamanda inançlarını, kültürlerini ve değerlerini de öğrenecekler. Bu çerçevede kendilerini donatarak bu milletin güçlü yarınlarına yön verecekler” dedi. Selvi, kursun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek Dolappare Kur’an Kursu’nun hayırlı olmasını temenni etti.

Fetih Mahallesinde şehre kazandırılan Dolappare Kur’an Kursu’nun açılışına; AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karatay İlçe Başkanı Mustafa Ünver, Konya İl Müftüsü Ali Öge, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından Fetih Dolappare Kur’an Kursu’nun resmi açılışı, dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, kursu inceleyerek bilgi aldılar.

