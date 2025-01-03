Ticaret Bakanlığı, 2024 yılına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. 2024 yılında en fazla ihracat yapılan ülke 20,4 milyar Dolar ile Almanya olurken, en fazla ihracat yapılan sektör 40,5 milyar dolar ile kimyevi maddeler oldu. 2024 yılında TL ile yapılan ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 42 artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2024 yılına yönelik Dış Ticaret Verilerini açıkladı.

2024 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, yüzde 2,2 oranında artarak 23 milyar 463 milyon dolar; ithalat iseyüzde 11,1 oranında artarak 32 milyar 287 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 2,5 oranında artarak 261 milyar 925 milyon dolara ulaştı.

İthalat, yüzde 4,9 oranında azalarak 344 milyar 85 milyon dolar olurken, 2024 yılında dış ticaret hacmi, yüzde 1,9 oranında azalarak 606 milyar 10 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında da Almanya başı çekti. 20,4 milyar dolarlık iş hacmine sahip Almanya'yı, 16,3 milyar dolar ile ABD, 15,2 milyar dolar ile İngiltere ve 13 milyar dolar ile Irak izledi.

2024 yılında TL ile ihracat yapılan ülke sayısı 205 olurken, TL ile ihracat yapan firma sayısı ise 97 bin 410 olarak kaydedildi. 2024 yılında TL ile yapılan ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 42 artış gösterdi.