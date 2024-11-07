Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen; “Çocuk Filmleri Festivali” 2-6 Kasım tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla Antalya Migros AVM Paribu Cineverse’te gerçekleştirildi.ANTALYA (İGFA) - Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl farklı şehirlerde düzenlenen 20. Çocuk Filmleri Festivali’nde bu kez Antalya’daki minik sinemaseverler film gösterimleri ve atölye çalışmalarıyla kültür ve sanatla buluştu. Festivalde, 5 gün boyunca film gösterimleri, atölyeler ve kukla tiyatrosu oyunu düzenlendi.

Birbirinden keyifli atölyeler Antalya’da çocuklarla buluştu.

Festivalin son gününde “Ritimli Yaratıcı Drama Atölyesi” ve “Pandomimle Bir Çeşit Hayat” etkinlikleri düzenlendi. Ritimli yaratıcı drama atölyesinde çocuklar, ritim ve hareket ile dolu bir dünya keşfetme fırsatı yakaladı. Percussion enstrümanları, ritim oyunları ve yaratıcı drama etkinlikleri ile dolu bu eğlenceli yolculuk, çocukların müzikal yeteneklerini ve hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı oldu.

Pandomimle bir çeşit hayat etkinliği ise pandomim sanatının temel eylemlerini konu aldı. Katılımcılar pantomim sanatının inceliklerini öğrenirken aynı zamanda kendi hayal güçlerini de yansıttı. Atölye sonunda katılımcılar kısa bir pandomim performansı sahneledi. Festivalde ayrıca “Duyguların Renkli Dünyası: Hislerimizi Canlandırıyoruz” ve “Pandomim ile Bir Çeşit Hayat” etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Festival kapsamında film gösterimleri ile çocuklar 5 gün boyunca keyifli anlar yaşadı. Festivalde “Karlar Kraliçesi ve Prenses”, “Kardeş Takımı”, “Ejderham ve Ben, “Cesur İtfayeci”, “Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör” ve “Benim Uçan Dev Maceram” filmlerinin gösterimleri yapıldı. Ayrıca festival kapsamında Çizgi Kukla Tiyatrosu’nun “Yaramaz Kediler” oyunu da sahnelendi.