Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen için tercih sürecinin 20 Kasım saat 16.00'da sona ereceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması için tercih sürecinin başladığını açıkladı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir. Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.