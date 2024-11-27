Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Duru Bulgur iş birliğiyle Türk tarımına yeniden kazandırdığı ata tohumu Ahmet Buğdayı, Karaman’da çiftçilere dağıtımı sonrasında, geniş alanlarda üretilmesi için yeniden toprakla buluşturuldu.İSTANBUL (İGFA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’yle yürütülen ortak projeyle, Karaman merkeze bağlı Taşkale Köyü’ndeki tarihi tahıl ambarlarında saklanan “Ahmet Buğdayı” gün yüzüne çıkarıldı. Nesilden nesile aktarılan 2 bin yıllık “Ahmet Buğdayı”nın tohumu, onu özenle saklayan çiftçiden alınarak 2 yıllık çalışmayla ıslah edildi.

“Ahmet Buğdayı”nın yeniden üretilerek tarım sanayisine kazandırılması amacıyla Türkiye’de ilk kez uygulanan “hızlı ıslah” yöntemiyle elde edilen tohumlar, 3 yıllık arazi çalışmalarının ardından geçen yıl Karaman’da çiftçilerle paylaşılarak toprakla buluşturuldu. “Ahmet Buğdayı”nın yaklaşık 200 dekar alanda geçen seneki ilk ekiminden yaklaşık 800 kilogramlık verim elde edildi. Tohumlar, bu yılki ekim zamanında Karaman’daki çiftçilere ikinci kez dağıtılarak toprakla buluşturuldu.

“VERİMDE ASIL ARTIŞ 3-4 YILDA SAĞLANACAK”

Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı Emin Duru, makarnalık dışında verimli bir bulgurluk buğdayı tarıma kazandırma hedefine ulaştıklarını belirterek, kıraç arazilere uygun ve susuzluğa dayanıklı özelliğiyle “Ahmet Buğdayı”nın büyük avantajlar sağladığını kaydetti.

Sıcaklıkların artması dolayısıyla bu tohumun ekimini Kasım ayına kaydırdıklarını anlatan Duru, "Bu şekilde kısa sürede yetişen buğdayımızda daha yüksek verim alacağımızı düşünüyoruz. Geçen yıl 200 dekarda yaklaşık 800 kilogram ürün elde ettik. Tohumun toprağa adaptasyon süresini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu noktadan hareketle 3-4 yıl sonra buğdayın yapısına göre üretim miktarında önemli bir artış bekliyoruz. Daha fazla ürün verdiği için sertifikalı buğdaylara yönelen çiftçilerimizin, verim artışını gördükçe Ahmet Buğdayı’na daha fazla ilgi göstereceğine inanıyoruz. Lezzeti ve kalitesiyle üreticinin ilk tercihi olacağına inandığımız bu özel buğdayın Türk tarımında kalıcı olmasını sağlayarak geleceğe miras bırakmaya kararlıyız" diye konuştu.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nin Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nevzat Aydın ise, genetik kaliteyi korumak üzere başlattıkları projeyle, kaybolmaya yüz tutan son derece değerli bir ürünü Türk ekonomisine kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Prof. Dr. Aydın, 2 bin yıllık ata tohumu Ahmet Buğdayı'nın genetik mirasının gelecek nesillere aktarılmış olmasının topraklarla yeniden buluşulmuş olmasının önem taşıdığını kaydetti.