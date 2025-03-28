Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Edirne’den Samsun’a, Bilecik’ten Sivas’a 15 şehirde hayata geçecek büyük ölçekli sanayi yatırımlarını açıklayarak, Türkiye’ye güç katacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Türkiye, 15 şehirde hayata geçirilecek büyük ölçekli sanayi yatırımlarıyla ekonomisine güç katmaya hazırlanıyor.

2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinin açıklanması ardınan bu kapsamda yatırımlarda şekillenmeye başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Edirne’den Samsun’a, Bilecik’ten Sivas’a uzanan bu projeler, güneş enerjisi teknolojilerinden yeni nesil araçlara, savunma sanayinden sağlık teknolojilerine, ana metalden petrokimyaya kadar geniş bir yelpazede yenilikçi adımlar atılmasını sağlayacağını kaydetti.

Toplamda 9,3 milyar dolarlık yatırım hacmine sahip olan bu projelerin Türkiye’nin yenilikçi teknolojilerdeki yükselişini ve hammadde arz güvenliğini pekiştireceğini kaydetti.

Yatırımların tamamlanmasıyla birlikte 20 binden fazla kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini kaydeden Bakan Kacır, "Bu projelerin cari dengeye yıllık 12 milyar dolarlık katkı sunması bekleniyor. Projeler ekonomik büyümeye ve bölgesel kalkınmaya önemli bir ivme kazandıracak" dedi.

İşte 15 şehirdeki dev sanayi yatırımları.​​​​​​​