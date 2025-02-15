Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehirlilerin 14 Şubat Sevgililer Günü’nü Yunus Emre’nin dizeleriyle kutladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, bir mesaj yayınladı.

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Ünlüce mesajında şu görüşlere yer verdi: “Güzel şehrimiz Eskişehir’i seven tüm hemşehrilerimin 14 Şubat Sevgililer Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, bugüne, sevgiye giden yolda topluma ışık olan Yunus Emre’nin dizeleriyle ayrı bir anlam katmak istiyorum; Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.”

 