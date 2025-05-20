Sevilen sanatçı Ziynet Sali, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Grand Sapphire Kıbrıs sahnesinde büyük bir coşkuyla kutladı.İSTANBUL (İGFA) - Bayrama özel performansıyla izleyicileri büyüleyen sanatçı, sahnede hem Kıbrıs hem de Türk bayraklarını açarak anlamlı bir mesaj verdi. Gençlik ve spor temasını taşıyan enerjik sahne şovuyla izleyiciden tam not alan Ziynet Sali, gece boyunca alkış yağmuruna tutuldu.

Gecede kostümleri ünlü tasarımcı Eda Güngör imzası taşıyan Ziynet Sali, zarif ve modern tarzıyla dikkat çekti. Özellikle göğsündeki gül detayıyla bütünleşen şık kombini, geceye damgasını vurdu. Saç rengindeki yenilik ve sahneye özel kıyafet tercihleriyle stiline taze bir dokunuş katan sanatçı, hem modaya hem de bayramın ruhuna uygun bir görünüm sergiledi.

Bayram ruhunu sahneye en güzel şekilde yansıtan Ziynet Sali, gençlere hitap eden enerjik tarzı ve güçlü sesiyle unutulmaz bir geceye imza attı. 19 Mayıs’ın anlam ve önemini sahnesine taşıyan sanatçı, izleyicilere hem duygusal hem coşkulu anlar yaşattı. Bayram coşkusunun müzikle birleştiği bu özel gecede Sali, gönülleri bir kez daha fethetti.