İsmet Çetin, Erol Öğmen ve Nazmi Yaman Yıldız’ın katkılarıyla hayata geçirilen ‘’ Zamanın Renkleri ‘’ isimli karma resim sergisi İzmit Belediyesi Nikomedia Sanat Galerisinde 13 Nisan Pazar gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kenti sanat ile buluşturmaya devam ediyor. İsmet Çetin, Erol Öğmen ve Nazmi Yaman Yıldız’ın katkılarıyla hayata geçirilen ‘’Zamanın Renkleri‘’ isimli karma resim sergisi İzmit Belediyesi Nikomedia Sanat Galerisinde sanatseverlere kapılarını açtı.

77 EMPRESYONİST ESER YER ALIYOR

Sergi açılışına İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Vildan Bacıoğlu Taşkan, Meclis Üyesi Erdem Arcan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk ve çok sayıda sanatsever katıldı. “Zamanın Renkleri” isimli resim sergisi iki yıllık süre içerisinde tuval üzerine yağlı boya ile üretmiş olduğu karışık teknikte toplam 77 empresyonist eser yer almaktadır. Sergi 13 Nisan Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.