Ramazan öncesi ilçe genelindeki denetimleri sıklaştıran Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan ayında da ilçedeki semt pazarları, fırın ve kasap ile marketler başta olmak üzere denetimlerine ara vermeden devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, işletmelerde fiyat, kalite, hijyen ve iş yeri açma yeterliliğine ilişkin denetimler yaparken semt pazarlarında da etiketlerin anlaşılır olmasından tezgahların temizlik ve düzenine kadar birçok başlıkta denetimlere hız verdi. İşletme sahiplerine ve pazarcı esnafına uymaları gereken kuralların hatırlatıldığı denetimlerde etiketi bulunmayan ve kurallara uymayan esnafa cezai işlem uygulanıyor.

Şikayetleri dikkate alıyoruz

Vatandaşın yoğun olarak alışveriş yaptığı market, kasap, fırın ve semt pazarlarında sağlıklı ve güvenli alışveriş ortamını sağladıklarını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Fiyatta tutarsızlığın, olumsuz hijyen ve saklama koşullarının, kalitesiz ve hileli ürün satışının önüne geçmek için zabıta ekiplerimiz hız kesmeden denetimlerine devam ediyor. Vatandaşlarımızdan da gelen istek ve şikayetleri dikkate alarak ilçemizde huzurlu alışveriş ortamını tesis ettik. Ramazan ayı boyunca denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Amacımız ceza kesmek değil fakat vatandaşlarımızın hakkı ve sağlığı her şeyden önce gelir” dedi.