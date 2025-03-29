İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı’ndan dolayı yoğunluk yaşanan adreslerde denetimleri sıklaştırdı. Yurttaşların bayram tatilini huzurlu şekilde geçirmesi için İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde minibüs ve taksileri denetleyen ekipler, Kemeraltı Çarşısı’nın yanı sıra kentin hareketli noktalarındaki gıda satışı yapılan yerlerde hijyen ile fiyat etiketlerini kontrol etti. Denetimler bayram boyunca sürecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yurttaşların konforu ve güvenliği için görev başında. Kentin birçok noktasında denetimlerini artıran ekipler, özellikle insan yoğunluğunun bulunduğu alanlarda göz açtırmıyor. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde minibüs ve taksileri denetleyen ekipler, her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda ve kentin hareketli noktalarında tatlı satan işletmeler ile restoranları denetledi. İşletmelerde hijyen ile fiyat etiketi kontrolü yapan zabıta, hanutçulara da göz açtırmıyor. Yurttaşları rahatsız ettiği belirlenen hanutçulara Kabahatler Kanunu uyarınca 1406 TL para cezası uygulanıyor.

Yurttaşların güvenliği için çalışıyorlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü’nde zabıta memuru olarak görev yapan Mehmet Darcan, rutin denetimlerin sürekli yapıldığını, bu denetimleri Ramazan Bayramı’nda üst seviyeye çıkardıklarını söyledi. Mehmet Darcan, “Ramazan Bayramı’nda halkımızın güvenliği ve huzuru için otogarda denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Araçların hareket saatlerini, evraklarını kontrol ettik. Yaptığımız kontrollerde eksik belirlersek, Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinden cezai işlem uyguluyoruz” dedi.

Titizlikle denetlediler Belediyenin ruhsat verdiği minibüs, taksi gibi T, M ve S plakalı bütün araçları denetleme yetkilerinin bulunduğunu anımsatan Mehmet Darcan, “Aracın belediyemizden aldığı ruhsat ile şoförlerin belediyeden aldığı şoför tanıtım kartlarının güncel olup olmadığına bakıyoruz. Yine trafik tescil belgesinde koltuk sayıları belirtiliyor. Belirtilen koltuk sayılarına bakıyoruz. Araca sonradan takılan aksesuarları belirliyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için bayram boyunca denetimlerimizi daha sık yapacağız” ifadelerini kullandı.

Şikayetler 153 numaralı hattan ulaştırılabilir Yurttaşların herhangi bir mağduriyet yaşadıklarında, olayın saatini, aracın plakasını alması gerektiğini de vurgulayan Darcan, şunları söyledi: “Ticari araçlarda herhangi bir sorunla karşılaştıkları zaman 153 numaralı hattan veya belediyenin Hemşehri İletişim Merkezi’ne (HİM) ulaşarak, sorun yaşadıkları konuyla ilgili şikayette bulunabilirler. Yurttaşlar genellikle ticari taksilerde kısa mesafeden kaynaklı şikayette bulunuyor. Bazı taksicilerin yolculara gidecekleri mesafeleri sorup, yolu uzatarak gittikleri yönünde çok şikayet alıyoruz. Bizim yurttaşlardan istediğimiz, bir sorun yaşadıkları zaman araç plakası ve olayın zamanını net şekilde bildirmeleri. Böylece bu kişilere hızlı şekilde ulaşılmasını sağlayacaklar.”

İşgaller kaldırıldı Zabıta memurları, tarihi Kemeraltı Çarşısında işgal denetimi de yaptı. İşletmelerin tezgahlarının kaldırılmasını sağlayan ekipler, ayrıca dağıttıkları “tüketici rehberi” broşürü ile yurttaşların herhangi bir mağduriyet yaşadığında yasal hakları konusunda bilgi sahibi olmasını sağladı.

Mezarlıklarda da sıkı denetim Zabıta ekipleri, kentteki mezarlıklarda da bayram nedeniyle denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, yurttaşların kabir ziyaretlerini huzurlu ve güvenli şekilde yapması için çalışıyor.