TÜİK, 2024 yılında lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranının yüzde 75, ön lisans mezunlarının ise yüzde 66,4 olduğunu duyurdu. Tıp, yüzde 96,4 ile lisans seviyesinde en yüksek istihdam oranına sahip bölüm oldu. Ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümlerin başında pilotaj bölümü yer alıyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri’ni yayımladı.

Verilere göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2023’teki yüzde 75,6’dan 2024’te yüzde 75’e gerilerken, ön lisans mezunlarında bu oran yüzde 67,7’den yüzde 66,4’e düştü.

LİSANS SEVİYESİNDE İSTİHDAM ORANLARI

Lisans mezunlarında en yüksek kayıtlı istihdam oranı yüzde 96,4 ile tıp bölümünde gerçekleşti. Bunu yüzde 95,1 ile özel eğitim öğretmenliği, yüzde 92,4 ile elektrik öğretmenliği, yüzde 91,9 ile dil ve konuşma terapisi ve elektronik öğretmenliği izledi. Eğitim ve öğretim alanlarına göre en yüksek istihdam oranı yüzde 86,7 ile sağlık ve refah alanında, ardından yüzde 82,9 ile mühendislik, imalat ve inşaat, yüzde 78,7 ile bilişim ve iletişim teknolojileri, yüzde 77,6 ile eğitim ve yüzde 74,6 ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik alanlarında kaydedildi.

ÖN LİSANS SEVİYESİNDE İSTİHDAM ORANLARI

Ön lisans mezunlarında en yüksek istihdam oranı yüzde 92,3 ile polis meslek eğitimi bölümünde oldu. Bunu yüzde 88,2 ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı, yüzde 87,4 ile endüstriyel kalıpçılık, yüzde 85,2 ile metalurji ve yüzde 84,5 ile doğalgaz ve tesisatı teknolojisi takip etti. Eğitim alanlarına göre en yüksek istihdam oranı yüzde 76,9 ile mühendislik, imalat ve inşaat, ardından yüzde 71 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik, yüzde 70,7 ile hizmetler, yüzde 69,1 ile bilişim ve iletişim teknolojileri ve yüzde 68,6 ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik alanlarında gerçekleşti.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümler (lisans), 2024

İLK İŞ BULMA SÜRELERİ

Lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi 2023’te olduğu gibi 2024’te de 14,4 ay olarak kaldı. Ön lisans mezunlarında bu süre 15,9 aydan 16 aya yükseldi. Lisans seviyesinde en kısa iş bulma süresi 2,2 ay ile dil ve konuşma terapisi, 4,1 ay ile tıp, 4,3 ay ile özel eğitim öğretmenliği, 5,1 ay ile eczacılık ve 7,6 ay ile ebelik bölümlerinde oldu. Eğitim alanlarında en kısa süre 8,9 ay ile sağlık ve refah alanında kaydedildi. Ön lisans seviyesinde ise en kısa süre 2,9 ay ile polis meslek eğitimi, ardından 9,4 ay ile optisyenlik ve 10,9 ay ile aşçılık bölümlerinde görüldü. Eğitim alanlarında en kısa süre 13,7 ay ile hizmetler alanında oldu.

ORTALAMA KAZANÇLAR

Lisans mezunlarında en yüksek aylık ortalama kazanç pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, tıp ve uçak mühendisliği bölümlerinde; ön lisans mezunlarında ise polis meslek eğitimi, uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ve elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı bölümlerinde gerçekleşti.

KENDİ ALANINDA ÇALIŞMA ORANLARI

Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının kendi alanında çalışma oranı 2023’te yüzde 55,6 iken 2024’te yüzde 56,1’e yükseldi. Ön lisans mezunlarında bu oran yüzde 51,5’ten yüzde 51’e geriledi. Lisans seviyesinde en yüksek uyum yüzde 79,9 ile sağlık ve refah, yüzde 79,4 ile iş, yönetim ve hukuk, yüzde 63,8 ile eğitim, yüzde 63,7 ile mühendislik, imalat ve inşaat ve yüzde 56,8 ile bilişim ve iletişim teknolojileri alanlarında oldu. Ön lisans seviyesinde ise en yüksek uyum yüzde 64,8 ile iş, yönetim ve hukuk, yüzde 60 ile mühendislik, imalat ve inşaat ve yüzde 59,1 ile hizmetler alanlarında kaydedildi. En düşük uyum her iki seviyede de yüzde 20,1 ve yüzde 8 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında görüldü.