1916-1918 yılları arasında Bayburt’ta gerçekleşen Ermeni mezalimi sırasında Yukarı Kırzı Köyü’nde namuslarını korumak adına çocuklarıyla birlikte su kuyularına atlayarak şehadet şerbetini içen kadınlar unutulmadı.

Ekim 1917’de Ruslar Bolşevik İhitilali ile Bayburt’tan, topraklarımızdan çekilirken silahlarını yıllarca birlikte yaşadığımız ve dost bildiğimiz Ermenilere teslim etmişler. Asıl çile ve ızdırap ondan sonra başlamış. Yukarı Kırzı’da bunun bir örneği var. Burada genç kızlarımız, kadınlarımız namuslarının bir başkasının eline geçmemesi için kendilerini kuyulara atarak hayatlarına son vermişlerdi.

Bayburt,Yukarı Kırzı Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde,Şehitlerimiz için kuran okundu ve dualar edildi.

Programa CHP Bağcılar ilçe Başkanı Caner Salma,Bağcılar Belediye Başkan yardımcısı Fatih Sarıaslan,CHP Bahçelievler Meclis üyesi Erhan Kazel,Türkiye Dede Korkut platformu Başkanı Ünal Yaşaroğlu,Dernek Başkanları ve hemşerilerimiz katıldı.