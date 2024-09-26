Muğla merkezli 4 ilde elebaşılığını Ahmet Tanyel’in yaptığı “Yılmazlar” Organize Suç Örgütü, yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “KUYU-29” operasyonuyla çökertildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü organize suç örgütlerine yönelik 'Kuyu' operasyonlarının 29'uncusu bu kez Muğla merkezli 4 ilde gerçekleştirildi.

Elebaşılığını Ahmet Tanyel’in yaptığı “Yılmazlar” Organize Suç Örgütü için Jandarma tarafından “KUYU-29” operasyonu düzenlendi.

Operasyonda örgüt çökertilirken, örgüt üyesi 14 şüpheli yakalandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1839167004734820692

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla merkezli Trabzon, Antalya ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin Muğla’nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik baskı ve cebir kullanarak; suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Yaralama, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Nitelikli Yağma suçlarını işledikleri tespit edildiğini belirtti.

Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda cep telefonu, senet, ruhsat, plaka, POS cihazı ve hard disk ele geçirildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" mesajını verdi.