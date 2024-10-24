Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül'den ultrason paylaşımı! Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül'den ultrason paylaşımı!
Yıldız Tilbe yeni imajıyla gündem oldu! Yıllar sonra...
Güçlü sesi ve etkileyici şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe, uzun bir aradan sonra imaj tazeledi. Yeni saç stiliyle sahneye çıkan ünlü şarkıcı, izleyicilerden büyük alkış aldı. Performansıyla hayranlarını...Devamı için tıklayınız