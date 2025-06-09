Yetimler Vakfı, Kurban Bayramı’nda Afganistan’ın 6 bölgesinde kurban kesimi ve dağıtımı yaparak binlerce yetim ve ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdü. Türkiye’den hayırseverlere teşekkür edildi.İSTANBUL (İGFA) - Yetimler Vakfı, Kurban Bayramı’nda Afganistan’ın Kunduz, Jelalabad, Hilmend, Kandahar, Paktika ve Ghazni bölgelerinde düzenlediği kurban kesim ve dağıtım organizasyonuyla yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere destek oldu.

12 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştiren vakıf, Afganistan’da 15 vilayette termokinli araçlarla kurban etlerini dağıttı.

Vakfın gönüllüsü Abdulselam Demir, 40 yıldır savaş ve zulmün gölgesindeki Afganistan’da yetim, yaşlı, engelli ve kronik hastalığı olanlara öncelik verdiklerini belirterek, “Hijyenik ortamlarda yüzlerce hayvan kestik, binlerce paket hazırladık. Bağışçıların kurbanlarını titizlikle ulaştırdık” dedi.

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Yetimler Vakfı, Umut Kervanı, İho Ebrar ve Yetimeli Vakıflarıyla iş birliği yaparak 350’den fazla büyükbaş kurban kesti.

Organizasyonun ev sahibi Bahattin Temel, “Afganistan’daki savaş, afet ve yoksulluk nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için birleştik. Amacımız, kurbanlarla umut dağıtmak” dedi.

Ghazni’deki Aksa Eğitim Külliyesi sorumlusu Mevlevi Muhammed Selim Saad, 51 büyükbaş kurbanın kesildiği organizasyon sonrası Türkiye’deki hayırseverlere teşekkür etti. 2.800 öğrencinin eğitim gördüğü külliyeyi gezdiren Saad, “Yetimler Vakfı’nın desteğiyle yüzlerce yetim ve yoksul ailenin yüzü güldü. Türkiye’yi her zaman yanımızda hissediyoruz” dedi.