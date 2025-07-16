Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından açıklanan 2025 Haziran ayı “Finansal Piyasa Özet Verileri”ne göre; bu yılın ilk yarısında yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, yüzde 7,9 oranında büyüyerek, 3 trilyon 889 milyar liraya çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), 2025 yılı Haziran ayı “Finansal Piyasa Özet Verileri”ni açıkladı.

TSPB’nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı “Finansal Piyasa Özet Verileri”ne göre, yurtiçi yerleşik (yerli yatırımcı) ve yurtdışı yerleşik (yabancı yatırımcı) yatırımcıların toplam finansal varlıkları 2025 yılının ilk altı ayında geçen yıl sonuna göre yüzde 19 oranında artarak yaklaşık 40 trilyon 147 milyar liraya ulaştı.

Veriler, 2024 yılı sonunda 3 trilyon 606 milyar lira olan yurtiçi yerleşiklerin (yerli yatırımcı) pay senedi varlıklarının, bu yılın ilk yarısında yüzde 7,9 artarak Haziran 2025 itibarıyla 3 trilyon 889 milyar liraya çıktığını ortaya koydu. Borsa İstanbul’da yaşanan düzeltme ve yatırımcı sayısındaki azalmaya ve yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının tarihi rekor seviyeye çıkmasına rağmen, pay senetlerinin yatırımcılarına sunduğu getiri, gerek yıllık gerekse altı aylık bazda enflasyonun altında kaldı.

2025 yılı Haziran sonu itibarıyla 3 trilyon 889 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının, 1 trilyon 978 milyar lirası kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere, 1 trilyon 911 milyar lirası ise bireysel yatırımcılara ait.

YERLİ YATIRIMCILARIN FİNANSAL VARLIKLARI 36.1 TRİLYON LİRAYA ÇIKTI

TSPB tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı sonunda 29 trilyon 831 milyar lira olan yerli yatırımcıların finansal varlıkları, altı ayda yüzde 21 oranında büyüyerek, bu yıl Haziran ayı sonu itibarıyla 36.1 trilyon liraya yükseldi. Yerli yatırımcıların finansal varlıkları 2024 Haziran-2025 Haziran dönemini kapsayan bir yılda ise yüzde 38,4 oranında arttı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği “Finansal Piyasa Özet” verilerine göre, 2025 yılının ilk yarısında yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek büyüme varant ve sertifikaların ardından özel eurobond varlıklarında yaşandı.

Bu yılın ilk yarısında yerli yatırımcıların özel eurobond varlıkları yüzde 41,2 artarak 1 trilyon 353 milyar liraya, kamu eurobond varlıkları ise yüzde 11,4 artarak 2 trilyon liraya çıktı. Yerli yatırımcıların TL mevduatları yıllık bazda yüzde 39, son altı ayda ise yüzde 13,1 oranında artarak 2025 Haziran ayı sonunda 13 trilyon 175 milyar liraya çıktı.

Yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki varlıkları ise bu yılın ilk yarısında yüzde 3,8 oranında artarak Haziran ayı sonunda 5 trilyon 530 milyar lira oldu.