YAYDER’in yeni Genel Sekreteri Vesile Kızılboğa, Türkiye’de kitap okuma oranlarının alarm verdiğini açıkladı. Kızılboğa, 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 73’ünün hiç kitap okumadığını belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Yayıncılar Yardımlaşma Derneği’nin (YAYDER) yeni Genel Sekreteri Vesile Kızılboğa, Türkiye’de kitap okuma oranlarının düşüşüne dikkat çekti.

Kızılboğa, “Kitapsız bir nesil yetişiyor. 2024 verilerine göre, 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 73’ü hiç kitap okumuyor. MEB’in 2023 verileri daha endişe verici: İlkokulda okuma oranı yüzde 25, ortaokulda yüzde 8, lisede ise sadece yüzde 1,01. Türkiye’de yılda ortalama 7.2 kitap okunuyor. Bu, geleceğimiz için ciddi bir tehlike” dedi.

Vesprime Medya’nın kurucusu olarak bağımsız yayıncıları destekleyen projeler hayata geçiren Kızılboğa, YAYDER bünyesinde bu birikimini sektörel dayanışmaya taşımayı hedefliyor.

Özellikle kırsal bölgelerde kitap erişimini artırmak için öneriler sunan Kızılboğa, “PTT’nin kitap gönderim indirimini ulusal bir okuma seferberliğine çevirebiliriz. Gezici Kitap Kutuları, QR kodlu dijital yazar etkileşimleri ve yerel yönetimlerin desteğiyle kırsala kitap ulaştırabiliriz. Taslak aşamasındaki bu projeyi paydaşlarla geliştirmeye hazırız” diye konuştu.

YAYDER’in yeni dönem hedefleri arasında kadın yayıncılara mikro fonlar, genç ve çocuk edebiyatı için dijital tanıtım platformları ve belediyelerle okuma kampanyaları yer alıyor. Kızılboğa, kitap okuma alışkanlığını artırmak için toplumsal bir hareket başlatmayı amaçladıklarını vurguladı.