Ticaret Bakanlığı'nın ülke genelinde yangın malzemelerine yönelik gerçekleştirdiği 395 işletme denetiminde 351 işletme Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilerek, savunması istendi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yangın malzemesi denetimlerini sıklaştırdı.

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Bu kapsamda 27 Ocak Pazartesi günü gerçekleşen denetimlerde 4 il dışında 77 ilden alınan verilere göre Türkiye genelinde 395 işletme denetlenirken, 5 bin 154 ürün denetlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yapılan denetimlerde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı 351 olarak açıklandı.