Milletvekili Ateş ziyarette İl Genel Meclis Başkanı Şahin’in göreve başlamasının Bayburt’a hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Meclis Başkanı Hüseyin Şahin ise ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Ateş ve İl Başkanı Çalışkan’a teşekkür ederek , “Sayın Vekilimiz ve İl Başkanımız sağ olsunlar bizleri ziyaret edip başarı temennisinde bulundular, kendilerinin güçlü desteğiyle yeni dönemde şehrimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşayacağım” şeklinde konuştu.

Ziyaretler kapsamında İl Özel idaresi genel sekreteri Hayrettin Koçyiğit’i de ziyaret eden milletvekili Orhan Ateş, Bayburt İl Özel İdaresi 2024 yılı çalışmaları hakkında bilgi aldı.