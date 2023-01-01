Ziyaretlerde 2023’ün başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa hayır ve iyilik getirmesini temenni etti.

Vali Epcim, ziyaretlerine Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü’nden başladı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne gelişinde Vali Epcim, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Dr.Talha Övet tarafından karşılandı. Burada emniyet teşkilatı ve personelin yeni yılını tebrik eden Vali Epcim, soğuk hava şartlarında fedakarca görev yapan emniyet personeli ve ailelerine iyilikler getirmesini diledi.

Vali Epcim, buranın ardından İl Jandarma Komutanlığı’nda jandarma personeliyle bir araya geldi. Yeni yıl dolayısıyla personeli tebrik eden Vali Epcim, aynı şekilde 2022’nin ülkemiz ve insanlık adına hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Bayburt – Gümüşhane karayolu üzerindeki emniyet kontrol noktası ile Demirözü karayolu üzerinde konuşlu jandarma kontrol noktalarına da uğrayan Vali Epcim, buralarda görevli personelin yeni yılını kutladı. Vali Epcim, 112 Acil Çağrı Merkezi ziyaretiyle programını sonlandırdı.