4 Yıl Bayburt Valisi olarak görev yapan Cüneyt Epcim sosyal medya hesabından veda etti.

Vali Cüneyt Epcimin Sosyal medyadan yayınladığı veda yazısı:

“Ulu Camide ezan, Şehit Osman’da dua, Çoruh’ta aşktır Bayburt. Zihnidir, Celalidir, Hicranidir, Ağlar Babadır Bayburt.

Vatan sevgisinde Kale, Dede Korkut’ta emsalsiz bir hikayedir Bayburt.

Aranızdan ayrılırken böylesine güzel bir şehirde Vali olarak çalışmanın verdiği gururla gideceğimi bilmenizi isterim. Bayburt’u memleketim, Bayburtluyu hemşerim olarak görmeye devam edeceğim."



Elveda Bayburt..



Cüneyt Epcim