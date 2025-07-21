Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuray Kuzukıran, gebelik döneminde anne ve bebek sağlığını tehdit eden en ciddi risklerden biri olan yüksek tansiyon (hipertansiyon) ve preeklampsi konusunda anne adaylarını uyardı.BURSA (İGFA) - “Gebelikte hipertansiyon, anne ve bebeğin sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilir. Bu nedenle düzenli takip ve erken tanı son derece önemlidir” diyen Dr. Kuzukıran, preeklampsiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Op. Dr. Kuzukıran, preeklampsinin gebeliğin genellikle 20. haftasından sonra ortaya çıkan ve yüksek tansiyonla birlikte idrarda protein kaçağı (proteinüri) ile organ fonksiyon bozukluklarının görüldüğü ciddi bir komplikasyon olduğunu belirtti ve “Bu durum hem anne hem de bebek için hayati riskler taşıyabilir” dedi.

“Risk Grubundaki Anne Adayları Dikkatli Olmalı”

Preeklampsi gelişme riski yüksek olan grupları sıralayan Dr. Kuzukıran, “İlk gebeliğini yaşayanlar, 35 yaş üstü anne adayları, daha önce preeklampsi geçirmiş olanlar, obezite sorunu olanlar, diyabet veya kronik hipertansiyon hastaları ve çoğul gebelikler bu durum açısından risk altındadır” uyarısında bulundu.

Preeklampsinin bazen belirti vermeden ilerleyebileceğini vurgulayan Dr. Kuzukıran, “Şiddetli baş ağrısı, bulanık görme, yüzde, ellerde ya da ayaklarda ani şişlik, ani kilo alımı, karın üst bölgesinde ağrı ve nefes darlığı gibi belirtiler mutlaka ciddiye alınmalı ve vakit kaybetmeden hekime başvurulmalıdır” şeklinde konuştu.

“Düzenli Takip Hayati Önem Taşır”

Dr. Kuzukıran, gebelik boyunca yapılacak düzenli kontrollerin preeklampsinin erken teşhisinde kritik rol oynadığını vurgularken de, “Erken tanı sayesinde preeklampsi kontrol altına alınabilir. Bu da hem annenin hem de bebeğin sağlığını güvence altına alır. Anne adaylarımızın tansiyon takibini ihmal etmemesi, doktor kontrollerini aksatmaması büyük önem taşıyor” dedi.

Her gebenin sağlık geçmişine göre bireysel takip planı yapılması gerektiğini hatırlatan Op. Dr. Nuray Kuzukıran, sağlıklı bir gebelik için bilinçli olunması gerektiğini belirtirken açıklamasını “Gebelik boyunca dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve stres yönetimi, sağlıklı bir süreç için vazgeçilmezdir” diyerek tamamladı.