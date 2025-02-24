İzmir'in Urla ilçesinde 2-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali kapsamında gerçekleşecek kısa film ve belgesellere özel seçkisi Açık Perde, bu yıl ilk kez izleyicisiyle Urladam’da buluşacak.İZMİR (İGFA) - “Sofradan Beyaz Perdeye: Yemek ve Sinemanın Buluşma Noktası” temasıyla bu sene ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali kapsamında bağımsız sinemacıların kendi filmlerini sergileyebileceği bir sergi ve gösterim etkinliği olan “Açık Perde” düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında 3 gün boyunca etkinliğe katılım sağlayacak filmlerin gösterimi yapılacak. Festivale katılacak gastronomi ve sinema dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte ziyaretçiler filmleri izleme fırsatı bulacak.

Yemek kültürü, mutfak ritüelleri ve yerel ürünler sadece sofrada değil, arkasında kültür, tarih ve duygular barındıran güçlü hikâyeler olduğu vurgusuyla hareket eden festivalde, bu hikâyelere hayat veren bağımsız sinemacıları görünür kılmak ve hikayelerini yayınlayabilecekleri bir alan oluşturulması amaçlandı. Festivale katılacak gastronomi ve sinema dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte, ziyaretçiler de bu filmleri izleme fırsatı bulacak.

Gösterimler sırasında yer alacak QR kodlar sayesinde izleyiciler, filmler ve yapımcılar hakkında detaylı bilgilere kolayca ulaşabilecek.