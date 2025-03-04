Bursa Yıldırım’da ‘Ramazan Birlikte Güzel’ sloganıyla önemli isimleri vatandaşla buluşturan Yıldırım Belediyesi, ünlü Santuri Sedat Anar’ı Yıldırım’da ağırladı.BURSA(İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, ‘Ramazan Paylaşmaktır’ sloganıyla hazırladığı programlarla 11 ayın sultanını, Yıldırım’da ayın ruhuna uygun şekilde yaşatıyor.

‘Ramazan Birlikte Güzel’ sloganıyla kültür ve sanat alanında usta isimleri vatandaşla buluşturan Yıldırım Belediyesi, Ünlü Santuri Sedat Anar’ı Yıldırım’da misafir etti. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen santur dinletisi ile gönüllere dokunan ünlü Santuri Sedat Anar, sevilen ilahileri Yıldırımlılar için icra etti.

Hakim olduğu geniş enstrüman kartelasıyla İslam, irfan ve edebiyat tarihinin önemli bir ismi olan Niyazi Mısri’nin kaleme aldığı şiirler başta olmak üzere birçok eseri santur ve defin tınılarıyla muhteşem bir şekilde harmanlayan Sedat Anar’ın güçlü ekibinden çıkan ezgiler dinleyenleri manevi bir atmosfere götürdü.Sedat Anar, bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesine katkısunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İslam âlemi olarak bir Ramazan ayına daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu mübarek günler bizler için büyük bir sevinç aynı zamanda rahmet, bereket ve mağfiret ayıdır. Beraberliklerimizin ve muhabbetimizin bereketlenmesi için Ramazan ayı oldukça önemli bir fırsattır. Hemşehrilerimiz için ‘Ramazan Paylaşmaktır’ sloganıyla birbirinden güzel programlar hazırladık. Tüm hemşehrilerimizi düzenlediğimiz Ramazan programlarına davet ediyorum" dedi.