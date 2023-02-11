Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birinin üzerinden 6 gün geçti.

Bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken şu ana kadar 21 binden fazla insanın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Diğer yandan milyonlarca insanın etkilediği felaketin yaralarının sarılması için yeni adımlar atılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, deprem bölgesini ziyaretleri kapsamında geldiği Diyarbakır'da alınan yeni kararları açıkladı.

Üniversiteler eğitime uzaktan devam edecek

Bu kapsamda üniversiteler uzaktan eğitime geçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurtlarını depremzedelerin barınmasında kullanılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:

Devlet-millet sırt sırta vererek bu sıkıntıların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Çadır kentlerimizin yanı sıra konteyner ve prefabrik yapıların kurulumuna başladık.

Başka illere gitmek isteyen depremzedeleri otellere, yurtlara, misafirhanelere yerleştiriyoruz.

Depremzedeler KYK yurtlarına yerleştirilecek

Üniversitelerimizin tamamının KYK'ya ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler.