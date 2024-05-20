Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslar arası Müzeler günü Bayburt’ta kutlanıyor.
Konuşmaların ardından Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri bağlama eşliğinde Bayburt ve çeşitli yörelerden türküler seslendirdiler.
Bayburt Dede Korkut Şehir Müzesinde düzenlenen program Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ile Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz'un müzecilik hakkındaki sunumları sonrasında sona erdi.
Program da Bayburt Valisi Sayın Mustafa Eldivan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan ve kurum müdürleri yer aldı.