Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yardımcısı Kadir Ensar Ejder'in de katıldığı Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanlığında program düzenlenen programda yaklaşık 5 yıldır görev yapan Yunus Emre Zengin görevi Ömer Yardımcı'ya devretti.

Yardımcı, burada yaptığı konuşmada, "Bugün beni bu göreve layık gören Sayın Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım'a ve Genel Başkan Yardımcımız Kadir Ensar Ejder'e ve teşkilatımıza saygılarımı sunuyor , görevi devraldığım Yunus Emre Zengin başkanıma ve yönetimine görev süresince yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Yardımcı, görevini en iyi şekilde yerine getirmek için elinden geleni yapacağını belirterek, "Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak önceliğimiz Bayburt adına gençlerimizi mevcut düzen bozukluklarından uzak tutmak olacaktır. Onların okulda aldıkları eğitim dışında kalan süreyi daha dolu geçirmelerini sağlayarak halk ile iç içe saygı ve sevgi çerçevesinde yeni nesillere ulaşmak ilk odağımız olacaktır."

Ömer Yardımcı Kimdir?

1994 yılnda Bayburt’ta doğan Yardımcı, eğitim aşamalarını Bayburt’ta tamamladı. İnşaat mühendisi olan Yardımcı evlidir.