Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları,“Üç Jokerli Konken” adlı oyun ile 3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali’ne konuk olacak

KOCAELİ (İGFA) - İlk kez 21 Kasım’da Süleyman Demirel Kültür Merkezi Büyük Sahne’de oynanan “Üç Jokerli Konken” adlı oyun,şimdi de 16 Şubat Pazar günü İstanbul seyircisiyle buluşacak.

İLGİ GÖRMEYE DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sergilenen “Üç Jokerli Konken” adlı oyun ilgi görmeye devam ediyor. Kocaeli’nde sahne alan bu güzel oyun İstanbul’da da seyirci karşısına çıkıyor. İlk kez 21 Kasım’da Süleyman Demirel Kültür Merkezi Büyük Sahne’deoynanan oyun, bu hafta sonu Devlet Tiyatroları (DT) tarafından düzenlenen “3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali”ne konuk olacak.

OYUN KONUSU İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Oyun, tiyatro severler tarafından konusu ile dikkatleri çekmeyi başardı. Altmışlarında dul üç yakın arkadaş Herta, Lisa ve Agnes on yıldır haftada iki kez hiç aksatmadan bir araya gelip konken oynarlar. Ama o gün yakınlarındaki bakım evinin parasızlıktan kapatılmak üzere olduğunu öğrenirler. Bir şey yapmaları gerekmektedir. Onlarda banka soymaya karar verirler.

GÜÇLÜ KADRO GÜÇLÜ TASARIM

PetraBlume tarafından kalema alınan, Yücel Erten tarafından çevrilen oyunu Erkan Taşdöğen yönetirken, dekor tasarımında Eylül Gürcan, kostüm tasarımında Duygu Çakır Irmak, Işık tasarımında Ayşe Sedef Ayter, ses tasarımında Mehmet Cebe ve müzik tasarımında Sertan İpek imzası bulunuyor. Seda Güven Şahin, Meltem Özsavaş, Seçil Mutlu Oğuz, Duygu Mine Özcan ve Tunç Efe’nin oyuncu performanslarıyla sahnelenen komedi türündeki oyun seyirciyi tarafından büyük beğeni topluyor. 16 Şubat Pazar günü saat 20.00’de İstanbul Mecidiyeköy Büyük Sahne’de seyirci ile buluşacak olan “Üç Jokerli Konken” oyunu biletleri biletinial.com adresinden alınabilecek.