Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanlığı olağan seçimli genel kurul toplantısı, Dünya Bocce Şampiyonasına ev sahipliği yapmakta olan Mersin’in Toros İlçesinde gerçekleşti. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde beş kıtadan 38 ülkenin oy kullandığı seçime tek aday olarak giren Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçildi.



2018 tarihinden beri Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanlığının yanı sıra Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanlığını yürüten Rektör Türkmen, tek aday olarak girdiği CBI Başkanlık Seçiminde yeniden başkan olarak bu alanda Türkiye spor tarihine geçti. Genel kurulda sağladığı güven için delegelere şükranlarını sunan ve yoğun teveccühe layık olmak için daha çok çalışacağını belirten Rektör Türkmen, Bocce Dünya Şampiyonalarının gelecek 3 yılda yapılacağı ülkelerin de bu genel kurulda belirleneceğini sözlerine ekledi.





Aynı zamanda, 1 Kasım'da Rektörümüz Türkmen Başkanlığında başlayan Dünya Volo Kadınlar ve Erkekler Rafta Şampiyonası ile Dünya Erkekler Volo Şampiyonası 5 Kasım'a kadar Mersin'in Toroslar ilçesinde devam edecek.