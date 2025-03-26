Türk yatırımcılar, yurtdışında gayrimenkul alımına rekor seviyede ilgi gösteriyor. 2013’te yalnızca 130 milyon dolar olan yurtdışı emlak yatırımları, 2024’te 2,2 milyar doları aştı.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa'nın en büyük gayrimenkul pazarı Türkiye’de son 4-5 yılda ev alım talebi ‘yatırım amaçlı’dan ‘oturum amaçlı’ya döndü. Yatırım amaçlı ev almak isteyenlerin rotası ise daha çok Golden Visa ülkelerine, rezerv para ile kira getiren bölgelere kaymaya başladı.

2013’te yalnızca 130 milyon dolarlık yurtdışından emlak alımı yapan Türklerin, geçen yıl 2 milyar doların üzerinde alım yaptığına işaret eden Vesta Global Kurucu Ortağı TeutaNarazan, yurtdışından yatırım amaçlı gayrimenkul alanları Golden Visa programları ve vatandaşlık programlarının da teşvik ettiğini kaydetti. "Son yıllarda Türk yatırımcılar, değer artışının yüksek olduğu ve oturum hakkı sunan ülkeleri tercih ediyor.

İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi Avrupa ülkeleri özellikle ilgi görüyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri, yatırım yaparken aynı zamanda Avrupa'da yaşama ve serbest dolaşım hakkı kazanabilme avantajı. Ayrıca bu ülkelerde gayrimenkul piyasasının istikrarlı büyüme göstermesi, yatırımcılara uzun vadede değer kazancı sağlıyor. Biz de bu trendin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğini öngörüyoruz" dedi.

Bu anlamda yurtdışında yatırım yapanların doğru lokasyon ve doğru fiyata dikkat etmeleri gerektiğini kaydeden Narazan, “Süreçlerin hukuki olarak da doğru ilerlemesi kıymetli. Biz de bu anlamda yatırımcılarımıza en kısa sürede doğru hizmeti veriyoruz. Portekiz’de ise fon yatırımları daha çok öne çıkıyor. Burada da hangi fona yatırım yapılacağı önemli. Fon yöneticisin geçmişi, finansal performansı kıymetli. Biz bu tür doğru bilgi ve adımlarla ilerlemenin yatırımı kıymetli hale getirdiğini düşünüyoruz.” dedi.

Yunanistan’da 250 bin euroya Golden Visa talep görüyor

Yunanistan Golden Visa programı ile halen bölgesine göre 250 bin, 400 bin ve 800 bin euro karşılığında gayrimenkul yatırımı yapanlara beş yıl süreyle geçerli oturum izni veriyor. Golden Visa alanlar Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşım hakkı gibi pek çok avantajlara sahip oluyor. Narazan, en uygun Golden Visa seçeneğinin Yunanistan’da olduğunu, kesin bir tarih olmamakla birlikte 250 euro karşılığı Golden Visa programının kalkacağını hatırlatarak, “Tam da bu sebeple Golden Visa için önemli bir fırsat dönemi diyebilirim.” dedi.