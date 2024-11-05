Eylül ayı bitmeden şube kongrelerini tamamlayan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği’nin Ataşehir Şubesinde Ali Uğurlu, Avcılar Şubesinde Sehlan Burak, Bağcılar Şubesinde Muharrem Aktürk, Bahçelievler Şubesinde Ahmet Yılmaz, Çorlu Şubesi Başkanı Halit Arslanhan, Esenler Şubesinde Fuat Saka, Tuzla Şubesinde Abdullah Bayram başkan olarak seçilmişti.

Hicabi Durmuş yeniden aday

İstanbul’da 40 yıldır dernekçilik faaliyetleri içerisinde yer alan ve Bayburt’a, Bayburtlu’ya hizmet eden Genel Başkan Hicabi Durmuş, derneğin aralık ayında yapılacak kongresinde yeniden aday olacak. Uzun yıllar Bağcılar Şubesi başkanlığını sürdürdükten sonra 2019 yılı ocak ayında yapılan olağanüstü kongrede genel başkanlığa seçilen Hicabi Durmuş, geride kalan 6 yıllık görev süresinde önemli etkinliklerin yapılmasını sağladı. Bu süre zarfında derneğin gelenekselleşmiş kurtuluş kutlaması etkinliğinin yanı sıra son iki yılda ulusal ve uluslararası Dede Korkut etkinliklerine imza atıldı. Atatürk Kültür Merkez ve Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan etkinliklerde sunulan bildiriler dernek yayınlarından kitaplaşarak okuyucu ile buluştu.

‘Bayburtlu olmak ve Bayburt’a hizmet etmek en büyük şiarımdır’

Turkiyenin Ilk Hemsehri Dernegi 39 Kongresini Yapiyor139. olağan kongrede aday olması yönündeki teveccühleri değerlendirerek dernek başkanlığına yeniden aday olan Hicabi Durmuş, ‘Bayburtlu olmak ve Bayburt’a hizmet etmek en büyük şiarımdır’ diyerek, Bayburtlulara bugüne kadar hizmet etmekten mutluluk duyduğunu, yeni dönemde de yeniden görev verilmesi halinde Bayburt’un ismine yakışır etkinliklerin devam etmesi yönünde çaba göstereceklerini dile getirdi.

Durmuş, aralık ayında yapılacak kongre için önümüzdeki günlerde karar alınacağını ve kongre tarihinin ve yerinin netleşeceğini söyledi.