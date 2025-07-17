Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Pencap eyaletindeki sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu belirterek, Pakistan halkına başsağlığı diledi.ANKARA (İGFA)- Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Pencap eyaletinde aşırı yağışlar ve sel felaketi sonucu yaşanan can kayıplarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Bakanlık, felaketten dolayı derin üzüntü duyulduğunu ifade ederek, “Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz” dedi.

Açıklamada, Türkiye’nin Pakistan halkıyla dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Alınan bilgiye göre, Pakistan'daki sellerde son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiği, 290 kişinin yaralandığını öğrenildi.