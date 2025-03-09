İzmir Güzelbahçe Belediyesi’nin düzenlediği Dünya Emekçi Kadınlar Günü programında kadınlar, “Tersine Yürüyüş” yaparak kadın haklarında geriye gidiş olduğu dile getiren bir protesto yürüyüşü düzenledi.İZMİR (İGFA) - Dünya Emekçi Kadınlar dolayısıyla İzmir Güzelbahçe Belediyesi, kadın hakları ve emek mücadelesinde adımların ileriye atılmadığını, kadınların kazanılmış haklarının sürekli olarak geriye götürülmek istendiği, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış gibi olaylar, kadınların sosyal, ekonomik ve hukuki haklarını zayıflattığını öne sürerek, sivil itaatsizlik ve sanat içeren tersine bir yürüyüşle eylem yaptı.

Yürüyüşe Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşi Nermin Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, ilçe yönetimi ve çok sayıda kadın katıldı.

İlhan Selçuk Parkı’nda toplanan kadınlar Güzelbahçe Gece Pazarı’nda sessiz bir yürüyüş başlatarak 1.limana kadar yürüdü.

Yürüyüşün bir kısmı kadınların geri geri yürümesiyle başladı.

Erkek katılımcılar, kadın haklarına destek vermek amacıyla döviz taşıyıp, mor bandanalar taktı. Kadınların çoğunlukta olduğu kortej kadınların simgesi olan “kadın hakları geriye gitmeyecek biz buradayız” yazılı mor bayrak ve sloganlar eşliğinde 1. Limana kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından Güzelbahçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Uzman Sosyolog Duygu Yılmaz basın açıklaması metnini okudu.

Basın açıklamasında, "Siz tersine yürüyebilirsiniz ama tarih sizinle yürümez" mesajı verildi.

"Tarihin önünde tüm gericiler en çok unutulmaya mahkûm olanlardır" diyen Uzman Sosyolog Duygu Yılmaz, mevcut iktidarın kendilerini haklarından ‘suyun akış yönünden’ geriye çekmek istediğni öne sürerek, "Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne kadınlar, eğitimden siyasete, çalışma hayatından hukuk sistemine kadar her alanda büyük bedeller ödeyerek haklarını genişletti, kazandı. 1934’te kazandığımız seçme ve seçilme hakkını, dünyada feminist teorinin gelişmesiyle 80’ler de kadın hareketi başta teorik sonrasında sokaklarda büyüttü. Bizim için 8 Mart, sadece eşit ve özgür bir geleceğin iradesi değil, aynı zamanda hak mücadelesi veren tüm kadınlara saygı duruşudur. Kadın Hakları ve emek mücadelesinde her adım ileriye atılmalıdır. Az önce tersine yaptığımız yürüyüş aslında suyun akış yönüne inadımızı ortaya koymak içindi. Tersine Devrim koşullarını oluşturan iktidar şunu bilmelidir. Bizler emeği büyüten kadınlar olağan olmayan bu koşullarda bile kararlılıkla istikametimizden bir milim bile sapmadan yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Tersine de olsa yürüyüşümüz, ‘hep ileri’ olacak yönümüz." diye konuştu.

‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN VAZ GEÇMEYECEĞİZ’

2025 yılının iktidar tarafından “Aile Yılı” ilan edilmesine dikkati çeken Aile Yılı kapsamında bir dizi prosedür açıklandığını ifade eden Yılmaz, "Nüfusun artması için çağrılar yapılıyor, ancak kadınların çalışma hayatında kalmasını sağlayacak kreşler kapatılmak isteniyor. Çocuk bakımına dair kamusal çözümler sunulmadan, kadınlara sadece “doğurun” demek gerçekçi değildir. Asıl mesele kadınların ev ve yaşam dengesini kurabileceği, ekonomik bağımsızlığını kaybetmeden çocuk sahibi olabileceği bir sistem kurabilmek" dedi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay da, kadınların toplumun temel taşı, emeğin ve üretimin en önemli unsuru olduğuna dikkati çekerek, onların hak ettiği değeri görmesi, eşit şartlarda yaşam sürmesi ve şiddetten uzak, güvenli bir hayat sürebilmesi herkesin ortak sorumluluğu olduğunu, o nedenle belediye olarak kadınların toplumsal ve ekonomik yaşamda daha güçlü yer alması için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Eylemin sonunda hayatını kaybeden tüm kadınların anısına denize çelenk bırakıldı.