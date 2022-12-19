Trabzon Bayburt Derneği tarafından hazırlanan 1. Hamsi Şenliği, Yeni Şehir Parkı Amfi Tiyatro alanında büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

3000 cıvarında Trabzonlu öğrenci ve yine 2000 cıvarında Trabzonlu çalışanın bulunduğu şehrimizde hazırlıklar 30 kişi tarafından 2 gün boyunca sürmüş ve şenlikte 500 kilo hamsi tüketilmiştir. Trabzonlu ve Bayburtlu hemşerilerimizin yoğun katılım gösterdiği şenlikte konuşma yapan Bayburt Trabzonlular Derneği Başkan Yardımcısı Murat Aydın konuşmasın da dernek olarak amaçlarının 3000 yıllık tarihiyle birçok devletle ışık tutmuş Bayburt İle tarihe yön vermiş ve birçok insan yetiştirmiş Trabzon’un geçmişten gelen sırdaşlık ve sınırdaşlık bağlarını, kader birlikteliklerini yeni nesillere aktarmak olduğunu ifade etti. Konuşmasının sonunda Bayburt’ta yaşan Trabzonlular olarak Trabzon kimliğini taşımakla birlikte kadim şehir Bayburt’ta hizmet ekmekten onur ve şeref duyduklarını söyledi. Programa gelen ve katkı sunan herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Bayburt Trabzonlular Derneği Başkanı Osman Birinci Başkan Yardımcısı Osman Aksuoğlu ve Başkan Yardımcısı Ekrem Değermenci şenliğe katılım gösteren, şenliğin gerçekleşmesinde emek harcayan herkese teşekkür ettiklerini bu denli yüksek katılımın bizleri ziyadesiyle mutlu etmesiyle birlikte yeni organizasyonlara teşvik ettiğini ifade ettiler.