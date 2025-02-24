Faruk Atamer'in sunumuyla gerçekleşen geceye CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, Şalpazarı Kaymakamı Semih Memiş, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Zorlu, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, İyi Parti Trabzon İl başkanı Muhammet Erkan, Chp Bayburt Merkez İlçe Başkanı Maksut Erol, Bekder Başkanı Mete Emir, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Gökçedere Belediyesi eski Başkanı Yavuz Bakır, Bürokratlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada: “Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in selamlarını bütün Bayburtlu Hemşerilerimize iletiyorum. Dernek olarak Trabzon’da yaptığınız etkinlikleri takdirle karşılıyor ve takip ediyoruz. Bölgemiz kültürünün yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması açısından bu tür sosyal etkinliklerin her zaman destekçisi olacağımızı bir kez daha belirtip başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Ortahisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Cüneyt Zorlu, Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın seçim öncesi 41 proje vaadi arasında yer alan ‘Ortahisar Konukevi’ için yer arayışında olduklarını müjdeleyerek hasta refakatçi konukevini görev süreleri içinde Trabzon’a kazandıracaklarını dile getirdi.

Programda Bayburt’un doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yer aldığı bir sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi. Sanatçılar Yavuz Nas, Serdar Eslek, Azmi Küçük ile Bayburt ve Trabzon halk oyunları ekiplerinin sahne aldığı gecede izleyenler doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gece yaşadılar.

Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Sadettin Okay, gecenin sonunda yaptığı açıklamada: “Bayburt'un Düşman işgalinden Kurtuluşunun 107. Yıldönümünü unutulmaz bir gece ile kutladık. Vatandaşlarımıza bu muhteşem etkinlikte doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gece yaşamayı, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmayı, bölge insanımızın çektiği zorlukları, çileyi, acıyı, yaşadığı mutluluğu çok yönlü olarak sizlere anlatmaya çalıştık” dedi.

Haber: Arif AZAK