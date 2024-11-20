Çayırova 5. Kitap Günleri’nde yazar Hatice Kübra Tongar, Çayırovalı sevenleriyle bir araya geldi. Aile ve çocuk üzerine bir söyleşi gerçekleştiren Tongar, gün sonunda Çayırovalı okurlarının kitaplarını da imzaladı.KOCAELİ (İGFA) - Kültür-Sanat şehri Çayırova’da kitap günleri heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği Çayırova 5. Kitap Günleri’nde dün yazar Hatice Kübra Tongar, Çayırovalı okurlarıyla bir araya geldi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye yoğun bir katılım olurken, Tongar’ı dinlemeye gelen Çayırovalılar salonu doldurdu. Kitap Günleri’nin ikinci gün konuğu olan Hatice Kübra Tongar’ın söyleşisini yerinde takip eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, program öncesinde bir konuşma gerçekleştirdi ve şunları dile getirdi; “Salonumuz çok fazlasıyla dolu maşallah. Artık geleneksel hale getirdik kitap günlerimizi ve beşincisini düzenliyoruz. Bu seneki mottomuz, Özgür Filistin için, okuyarak barışı, adaleti ve merhameti inşa edelim. Gazze’de yaşananlara sesini çıkaran tek bir ülke var o da Türkiye. Biz okuyarak, kardeşliğin, barışın ve adaletin tesis olması için mücadele ediyoruz. Neslin ihyasını, kültürel faaliyetleri ıskalayamayız. Eğitim, spor ve kültür sanat alanında çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz.”

“İNSANLAR İLK TATLI DİLİ ÖĞRENMELİ”

Başkan Çiftçi’nin ardından söyleşi gerçekleştiren Hatice Kübra Tongar, “Bu akşam aileyi konuşurken sadece evdeki çocukların sorunlarını konuşmayalım. Çünkü aile meselesi çok önemli ve öyle basite indirgenebilecek bir şey değil. Aile, etimolojik olarak birbirine yaslanarak ayakta duran yapı demek. Aile sistemi içinde safları sık tutmazsak araya zararlı fikirler sızıyor. Çocuklarla sohbet etmeyi, ayar vermekten ibaret sanıyoruz. Çocuklarımıza karşı 10 nasihat, 100 nasihat yaparken 1 kez güzel bir şey söylüyoruz o da bazen. İnsanların bilmesi gereken ilk şey tatlı dildir” diye konuştu.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESİN ELLERİNE SAĞLIK”

Söyleşi sonrasında açıklamalarda bulunan Hatice Kübra Tongar, “Çayırova’mızın kitap günlerinde ben de yer aldım. Her geldiğim yıl görüyorum ki bir öncekinden çok daha coşkulu, çok daha keyifli, çok daha profesyonel, güzel ve eğlenceli oluyor. Bu yıl da çok güzel bir katılımla söyleşi gerçekleştirdik. Bu yılki motto da beni çok heyecanlandırdı. Ben de okuyarak, barışın, adaletin ve merhametin inşa edilebileceğine inananlardanım. Kitap okumak hayatı güzelleştirecek. Sadece kitap okumak değil, insanı okumak, kainatı okumak, halkı okumak ve toplumu okumak çok çok kıymetli. Önümüzdeki yıl da bu güzel coşkuyu birlikte yaşamak nasip olur inşallah. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık diyorum” diye konuştu.