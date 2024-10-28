Emir Can İğrek Osmangazili gençleri coşturdu Emir Can İğrek Osmangazili gençleri coşturdu
Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi hastanelik oldu!
Ünlü oyuncu 2017 yılında Tolgahan Sayışman ile dünyaevine giren Almeda Abazi sevenlerini korkutan bir haberle gündeme geldi. Apar topar ameliyata alınan ünlü modelin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi...Devamı için tıklayınız