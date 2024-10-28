Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi hastanelik oldu!
Ünlü oyuncu 2017 yılında Tolgahan Sayışman ile dünyaevine giren Almeda Abazi sevenlerini korkutan bir haberle gündeme geldi. Apar topar ameliyata alınan ünlü modelin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi...Devamı için tıklayınız
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