TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Gezi Direnişi’nin 12. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, hukuksuz Gezi davasını kınadı ve Tayfun Kahraman, Can Atalay ile Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını talep etti.BURSA (İGFA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Gezi Direnişi’nin 12. yıl dönümü dolayısıyla yazılı basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, 12 yıl önce milyonlarca yurttaşın kentleri, doğayı ve yaşam alanlarını koruma mücadelesiyle başlayan Gezi Direnişi’nin, baskıya, rant politikalarına ve antidemokratik uygulamalara karşı bir umut sembolü olduğu vurgulandı.

Gezi’nin dayanışma, yaratıcılık ve bir arada yaşama sevincinin adı olduğunu belirten TMMOB, gençlerin gelecek kavgasında, emekçilerin ekmek mücadelesinde, kadınların yaşam direnişinde yaşamaya devam ettiğinin altı çizilerek, Gezi’nin yalnızca geçmişte kalmadığı, bugünün ve geleceğin mücadelelerine ilham verdiği kaydedildi.

TMMOB, Gezi davasının siyasi iktidar tarafından bir baskı ve sindirme aracı olarak kullanıldığını savundu.

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odası Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın 3 yıldır, Osman Kavala’nın ise 7 yıldır uydurma delillerle cezaevinde tutulduğunu belirten kurul, bu hukuksuzluğu kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Gezi Davası'nın sanatçılardan gazetecilere uzanan bir cadı avına dönüştüğü belirtilen açıklamada, TMMOB, bilimi ve tekniği halk yararına kullanma misyonu doğrultusunda, Gezi Parkı’nın betonlaşmaması ve İstanbul’un deprem toplanma alanının korunması için verilen mücadelenin suç olmadığı vurgulanarak, “Arkadaşlarımızın yanındayız, kamu yararını savunmaya devam edeceğiz. Bu karanlık gidecek, Gezi kalacak!” mesajı verildi.