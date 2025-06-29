Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışları nedeniyle 289 işletmeye toplam 114,7 milyon TL idari para cezası uyguladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 25 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 42’nci toplantısında, fahiş fiyat artışları yaptığı tespit edilen 289 işletmeye toplam 114 milyon 722 bin 47 TL idari para cezası kesti.

Bakanlık, özellikle zirai don sonrası sebze-meyve fiyatlarında haksız artış yapan işletmelerden zincir marketlere ve İstanbul’da belirlenen tarifelere aykırı ekmek ile simit satışı yapan 71 işletmeye yönelik denetimlerde usulsüzlükleri ortaya çıkardı.