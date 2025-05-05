Ticaret Bakanlığı’nın yılın ilk 4 aylık Piyasa Denetim Bilançosu belli oldu. Yaklaşık 200 bin firma ve 11,7 milyon ürün denetlendi. Toplamda 1 milyar 25 milyon TL idari para cezası uygulandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde gerçekleştirdiği piyasa denetimlerinin bilançosunu açıkladı.

Piyasa istikrarını ve tüketici haklarını korumak amacıyla yapılan denetimlerde, yaklaşık 200 bin firma ve 11,7 milyon ürün yılın ilk 4 ayında mercek altına alındı. Bu süreçte, toplam 1 milyar 25 milyon TL idari para cezası uygulandı.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat ve haksız ticari uygulamalar kapsamındaki denetimlerinde 41 bin 277 gerçek ve tüzel kişi kontrol edildi; 1.107’sine 395 milyon 528 bin 544 TL ceza kesildi.

Fahiş fiyat denetimlerinde 126 milyon 729 bin 250 TL, kuyum sektöründe 16 milyon 500 bin TL, emlak sektöründe 4 milyon 244 bin 688 TL, otomotiv sektöründe ise 4 milyon 673 bin 912 TL idari para cezası uygulandı.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, reklam, haksız ticari uygulamalar ve ürün güvenliği denetimlerinde 10 bin 624 gerçek ve tüzel kişiyi inceledi; 842’sine 233 milyon 971 bin 852 TL ceza verdi.

Bu arada İstanbul’da 94 bin 425 ürüne 301 milyon 882 bin 95 TL ceza uygulandı. Rekabet Kurumu ise 2025’in ilk dört ayında 58 firmaya 4 milyar 477 milyon 510 bin TL ceza kesti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada denetimlerin tüketici refahı ve piyasa dengesi için devam edeceğini öğrenildi.