Türk Elektronik Sanayicileri Derneği’nin (TESİD), elektronik sanayinin önde gelen isimlerini bir araya getirerek, sektördeki son gelişmeler ile hedef odaklı stratejileri ele almayı ve iş birliği imkanlarını geliştirmeyi amaçladığı TESİD Zirvesi kapsamında 22. TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri de sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD), sektörün geleceğini şekillendirmek amacıyla İstanbul Cevher Otel'de düzenlediği zirvede önemli oyuncuları bir araya getirdi.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen "Teknolojide Ufuk Turu ve Hedef Odaklı Strateji" ve "Teknoloji ve Sanat Birlikteliği" başlıklı panellerde, yapay zeka, büyük veri, sanal gerçeklik gibi teknolojilerin sektöre etkileri ve Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücünü artırmak için atılması gereken adımlar tartışıldı.

TESİD Yönetim Kurulu Başkanı Yaman Tunaoğlu, elektronik sektörünün büyük bir dönüşüm sürecinde olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin bu alanda önemli bir üretici konumuna geldiğini ancak daha fazla büyüme ve verimlilik için Ar-Ge yatırımlarına, yeni teknolojilere ve iş birliklerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirtti.

"Teknolojide Ufuk Turu ve Hedef Odaklı Strateji" panelinde, GE Aerospace Türkiye Genel Müdürü Dr. Aybike Molbay ve Sabancı Üniversitesinden Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu, yapay zeka, otonom araçlar ve kuantum bilgisayarlar gibi geleceğin teknolojilerinin sektöre etkilerini ve Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücünü artırmak için atılması gereken adımları değerlendirilirken, "Teknoloji ve Sanat Birlikteliği" panelinde ise TESİD Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sıddık Yarman moderatörlüğünde, İTÜ’den Prof. Dr. Tayfun Akgül ve iş insanı, sanatçı Edi Cavit Yakar, sanatın teknolojiden ilham alması ve teknolojinin sanatı nasıl dönüştürdüğü konusunda ilham verici görüşler paylaştı.

22. TESİD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Zirve kapsamında düzenlenen ödül töreninde, elektronik sanayinde yenilikçiliği ve yaratıcılığı desteklemek amacıyla bu yıl 22.’si düzenlenen TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri sahiplerini buldu.

Büyük Firma, KOBİ, Girişimci (Startup) firma ve Doktora Tezi kategorilerinde toplam 17 başarılı proje ödüllendirildi.

Ödül kazananlar; SAVRONİK, EHSİM EMPA, NETAŞ, ARVENTO, ELEKTRA, NETELSAN, MULTİTEK, ONUR, BARFAS, INHEND, ASİS, KAREL, BİYOMOD, DEICO, HAVELSAN ve en başarılı doktora tezi olarak Dr. Umut Fırat olarak açıklandı.