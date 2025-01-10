Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sabah saatlerinde Fırat Kalkanı ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirilmesi ardından Pençe Kilit ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, öğleden önce operasyon bölgelerindeki 20 teröristin etkisiz hale getirlidiğini duyurması ardından, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Böylelikle bugünkü etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e çıktı.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/K3GadIfN8a— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 10, 2025

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" mesajını verdi.